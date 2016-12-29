Проти екс-очільниці Одеської митниці Марушевської розпочато слідство через корупцію, – Насіров

Керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що колишня керівниця Одеської митниці Юлія Марушевська підозрюється у корупційних злочинах.

Таку заяву глава ДФС зробив в коментарі Reuters.

За його словами, фіскальна служба почала розслідування у зв'язку з фактами заниження ціни товарів та іншими порушеннями.

Як доказ корупційної складової у діяльності Марушевської, Насіров наводить дані, що з того часу, як вона покинула свою посаду 14 листопада, митниця Одеської області збільшила свої доходи на 30% (300 мільйонів гривень).

Марушевська щодо цих звинувачення вказала на те, що Насіров сам покриває корумпованих осіб, а низькі доходи пов'язує з тим, що не всі експортери та імпортери готові були працювати прозоро.

Читайте також: Насіров наказав звільнити Марушевську за "службову невідповідність"

Про те, чи ще хтось підозрюється у корупції на Одеській митниці, Насіров так і не відповів.