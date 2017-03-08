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Путін і анексія Криму: політолог запропонував запровадити в Росії "День Злодія"

23:57, 7 березня 303 Читать новость на русском
Злодій Путін
Злодій Путін / Getty Images

Російський політолог і журналіст Сергій Піонтковський вважає, що президент Росії Володимир Путін є найбільшим світовим злодієм у історії.

Таку думку він висловив у коментарі виданню "Обозреватель".

Цілком логічно. Путін – найбільший у світовій історії злодій. Його статки оцінюються у 200-250 мільярдів доларів. Найбільше політичне злодійство їм було скоєно 18 березня 2014 року. Тому треба оголосити цей день "Днем Злодія" та щороку в цей день ще раз обирати Путіна довічним президентом,
– наголошує експерт.

На його думку, саме цей день в Росії обрали для проведення президентський виборів невипадково.

Кремль хоче поексплуатувати те, що їм здається національним підйомом після приєднання Криму. Але повірте, цей національний підйом, якщо він і був, то вже давно випарувався. Але вони чіпляються за будь-яку соломинку,
– резюмував Піонтковський.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що кілька російських депутатів на законодавчому рівні запропонували президентські вибори 2018 року провести саме 18 березня, у день, коли Росія "офіційно" окупувала Крим.

Теги: Новини Росії Політика Володимир Путін Анексія Криму
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