Путін йшов до церкви і поговорив з голубом: кумедне відео

Президент Росії Володимир Путін під час відвідин Рогозького духовного центру вирішив привітатися з голубом, який сидів на дорозі.

Відповідне відео опублікував один із російських пропагандистів.

На кадрах видно, як господар Кремля прогулювався територією центру разом з митрополитом Московським і Всієї Русі Руської старообрядницької церкви Корнилієм.

Проте в один момент побачив голуба та щось йому пробурмотів.

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Як повідомляють прокремлівські ЗМІ, окрім конфузу, Путін вирішив потішити присутніх і подарунком для митрополита.

З нагоди прийдешнього дня ангела, російський лідер подарував церковнослужителю книгу про життя Миколи Чудотворця.