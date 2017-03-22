Росія вводить жорсткий контроль над переказами в Україну

Державна дума Росії у третьому читанні ухвалила закон, за яким забороняються грошові перекази з Росії в інші країни за допомогою іноземних платіжних систем.

Відтак, тепер, відповідно до поправок, якщо іноземна держава запровадила заборону російських платіжних систем, тоді переказ коштів можна буде зробити лише за допомогою платіжної системи або оператора послуг, які прямо або побічно контролюються Кремлем, пише "Інтерфакс-Україна".

Зауважимо, що такі умови розповсюджуються лише на перекази без відкриття банківського рахунку.

Крім того, російських Центробанк повинен розміщувати на своєму сайті інформацію про запровадження з боку іноземних держав заборон щодо російських платіжних систем.

Закон вступає у дію за 30 днів після його офіційної публікації, щоправда буде розповсюджуватися і на уже чинні заборони з боку інших держав.

Як йдеться у пояснювальній записці, документ повинен усунути негативні наслідки заборони діяльності російських платіжних систем на території України.

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Нагадаємо, восени 2016 року на території України заборонили діяльність низки російських платіжних систем.