Савченко назвала єдину причину війни на Донбасі

Надія Савченко заявила, що єдиною причиною війни на Донеччині є газ і нафта.
Нардеп вважає, що причиною війни стало бажання заволодіти корисними копалинами. На її думку інші причини просто не мають значення.
Про це льотчиця заявила в інтерв’ю російському радіо "Ехо Москви".
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"Потім ти, звичайно ж, бачиш, через що війна, що таке війна. Ясна річ, в Іраку - це нафта, а у нас - це газ і нафта, скільки б не розповідали інше", – підкреслила вона.
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