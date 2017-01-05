Савченко назвала єдину причину війни на Донбасі

Надія Савченко заявила, що єдиною причиною війни на Донеччині є газ і нафта.

Нардеп вважає, що причиною війни стало бажання заволодіти корисними копалинами. На її думку інші причини просто не мають значення.

Про це льотчиця заявила в інтерв’ю російському радіо "Ехо Москви".

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"Потім ти, звичайно ж, бачиш, через що війна, що таке війна. Ясна річ, в Іраку - це нафта, а у нас - це газ і нафта, скільки б не розповідали інше", – підкреслила вона.