"Сбербанк" і санкції: експерт розповів, чого чекати вкладникам

Національний банк України сьогодні має досить чітку позицію щодо визнання паспортів "ЛНР"/"ДНР" "Сбербанком Росії". Залежно від того, як установа поводитиме себе, Нацбанк відповідно реагуватиме.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив голова правління Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей.

Думаю, що все буде абсолютно правильно і витримано. В жодному разі це не повинно зашкодити громадянам України, які мають заощадження в російських банках. Тим більше, що причин для їхньої турботи щодо втрати грошей я поки що не бачу,

— відзначив Гулей.

Експерт наголосив, що ми повинні не забувати про існування міжнародних правил боротьби з тероризмом і міжнародних вимог щодо фінансового моніторингу.

"У цьому питанні не достатньо нашої реакції на визнання цих паспортів і обслуговування російським банком через ці паспорти прямих грошових потоків. Йдеться про те, як суспільство буде реагувати на ті чи інші порушення загальносвітових параметрів і нормативів. Менше з тим, ми би хотіли мати чітку позицію російських банків, які наміри вони мають щодо того, як будуть відкривати-закривати рахунки, як обслуговуватимуть ті паспорти "ЛНР/ДНР", — зауважив Гулей.

Експерт висловив сподівання, що юристи і фінансовий моніторинг "Сбербанку" чітко вкажуть на збитки, які вони отримають через додаткові санкції від міжнародних ринків, в тому числі — і від України. І наголосив — порушення не залишиться безкарним.

Нагадаємо, Національний банк України заявив про ініціативу застосування санкцій до "дочки" "Сбербанку" Росії в Україні.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також порушував питання про запровадження санкцій проти "Сбербанку Росії".