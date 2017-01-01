Серед загиблих в Стамбулі опізнали 21 людину: відома інформація про українців

Серед 39 загиблих внаслідок теракту у Стамбулі опізнали 21 людей, українців серед них немає.

Про це заявили консульська служба МЗС України в Twitter.

"З 39 загиблих в Стамбулі пізнаний 21 осіб. Громадян України серед загиблих немає. Консули на оперативному зв'язку з поліцією", – сказано у повідомленні.

З 39 загиблих у #Стамбул'і опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає. Консули в опер.зв'язку з поліцією. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 1 січня 2017 р.

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Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина, яку влаштували невідомі у костюмах Санта-Клаусів. Відомо про 39 загиблих людей.