Що сказав Трамп під час інавгурації: повний текст промови

45-й президент США Дональд Трамп під час інавгурації виголосив 16-ти хвилинну промову.

Повний текст промови:

"Дорогі співвітчизники і люди всього світу, спасибі вам! Ми Громадяни Америки. Зараз ми об'єдналися і зробили цю роботу. Разом ми будемо визначати курс Америки і світу на багато-багато років вперед. На нас чекають випробування і труднощі, але ми все зробимо.

Ми вдячні президенту Обамі і першій леді Мішель за їх допомогу під час процесу переходу влади. Сьогодні ми не просто передаємо владу від одних іншим, ми передаємо владу з Вашингтону Округу Колумбії вам – народу. Дуже довго невелика група в столиці насолоджувалися усіма бонусами, а люди платили цю ціну.

У центрі цього руху ключова впевненість, що народ існує для того, щоб служити собі.

Це справедливо Це розумно Це вимоги праведних людей. Але для багатьох наших співвітчизників реальність буває іншою: освітня система не надає освіти нашій молоді, не дає їм знань. І злочинність, банди, наркотики. Ця американська різанина припиниться тут і зараз.

Ми одна нація і їх біль – це наш біль. І їх успіхи стануть нашими успіхами.

Присяга, яку я склав сьогодні – це присяга вірності всім американцям.

Багато десятиліть ми витрачали трильйони доларів за кордон в той час, коли інфраструктура Америки розпадалась на частини. Ми збагачували інші країни, але один за іншим закривалися заводи. Вони навіть не подумали про мільйони робочих, які залишилися без роботи. Багатство нашого середнього класу зникло. Але це було в минулому. Зараз ми дивимося тільки в майбутнє.

Америка стане першою!

Я буду боротися за вас кожним м'язом свого тіла і ніколи не підведу вас. Америка знову почне перемагати, як ніколи раніше. Ми повернемо наші кордони, повернемо наше багатство і повернемо наші мрії.

Ми повернемо наших людей на вірний шлях. Купуй американське і наймай на роботу американців.

Ми об'єднаємо весь цивілізований світ проти радикальних терористів. Ми їх знищимо, зітремо з лиця землі.

Ми повинні чесно говорити про свої думки.

Якщо США будуть єдині, нас не можна зупинити. Не варто боятися. Ми захищені та завжди будемо.

Ми розуміємо в Америці, що народ живе тільки тоді, коли він хоче більшого.

Часи порожніх балачок залишилися позаду. Зараз час діяти. Не кажіть ніколи, що це неможливо, адже у нас є душа. Ми не здаємося. І країна наша буде процвітати знову. Ми бачимо народження нового тисячоліття. Ми хочемо звільнити землю від хвороб.

І коли народжується дитина, або в Детройті, або в Небрасці, вони дивляться на одні й ті ж зірки на одному і тому ж небі, і в них вирує однакова кров.

Слухайте, ви ніколи не будете забутими. Ваш голос, ваші надії і мрії визначатимуть наш американський курс.

Разом ми повернемо Америці силу, багатство, гордість, безпеку.

І, так, ми разом повернемо Америці велич!"

Нехай Господь благословить Америку.

Нагадаємо, Трамп став 45-им президентом США.