Щоб кришити ворогів: волонтери встановили потужну зброю на авто для бійців АТО

Українські волонтери переобладнали один з автомобілів "Форд" для українських військових у "м’ясорубку на колесах". Так, благодійники встановили на авто дистанційно керовану турель з великокаліберним кулеметом.

Про це повідомляє Рeoplesproject.com. Зазначається, що модернізоване авто буде передане морським піхотинцям в зону АТО. Згідно з повідомленням, волонтер Іван Савельєв, відомий під псевдо Дядя Ваня, приварив на автомобіль броньовану будку під кулемет. Читайте також: Як Притула та волонтери забезпечили українських бійців дорожезним комплексом управління боєм "Дистанційно керована турель – саме цей апарат перетворить просто машину на сучасну тачанку, що кришити ворогів при будь-яких умовах", – запевнили волонтери.