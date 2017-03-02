Скільки грошей втратила Україна через неможливість торгувати з Росією

Прямі фінансові втрати України внаслідок припинення експорту певних продуктів до Росії склали близько одного мільярда доларів.

Про це заявила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська в інтерв'ю DT.UA.

За її словами, найбільші втрати торкнулися експорту до Киргизстану та Казахстану.

Найбільші втрати – це експорт в Казахстан і Киргизстан – понад 40% експорту втрачено. Але "зачепило" і решту країн. Якщо все просумувати, то ми вийдемо на цифру близько одного мільярда доларів прямих втрат,

– зазначила заступниця.

За її словами, російська торгова агресія переслідує відразу кілька цілей.

"Перша – обмежити надходження валютної виручки до України, зробивши нас фінансово слабшими. Друга – витіснити український продукт з ринків цих країн, замінивши їх російською продукцією. У більшості випадків це дійсно взаємозамінні товари. Третя ціль – дати зрозуміти транснаціональним корпораціям, які мають виробництва як на території України, так і в Росії, що їм варто залишати українську землю, та розвивати виробництво на тій території, яка може забезпечити їм безпроблемний доступ на ринки", – додала Микольська.

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