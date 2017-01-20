Сто тисяч і більше: екс-міністр розповів, скільки коштує місце на інавгурації Трампа

Місце на інавгурації Президента США Дональда Трампа коштує більше ста тисяч.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

З того, що я чув, це велика ціна. Сто тисяч і більше. Я не кажу, що ті, хто туди поїхав, самі особисто це платили. Але хтось за це заплатив,

– пояснив Грищенко.

Він додав, що необхідність оплати за присутність на інавгурації не стосується лише певного обмеженого кола осіб: послів, членів конгресу, основних спонсорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на інавгурації Дональда Трампа очікується велика кількість українських посадовців. Зокрема, з нардепів захід відвідають Оксана Білозір та Валерій Карпунцов, що входять до складу БПП.