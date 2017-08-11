Стрілянина у Полтаві: вбито чемпіона України зі змішаних єдиноборств

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10 серпня у Полтаві на березі Ворскли між чоловіками сталася сварка, яка переросла у збройний конфлікт. Одна людина загинула, важкі поранення отримали дитина та ще один чоловік. Згодом поліція затримала одного з учасників стрілянини. Також обирається запобіжний захід іншим фігурантам справи.

Як повідомляє місцеве видання "Полтавщина", загинув чемпіон України зі змішаних єдиноборств.

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Як з'ясувалося, у четвер на пляжі компанія приблизно з 15-20 осіб святкувала день народження. Більшість гостей свята були діючими та колишніми спортсмени з ММА (змішані єдиноборства).

Ввечері між компанією та орендарями пляжу (45-річний Олександр та 21-річний Роман Марченки) виник конфлікт. Батько Романа продемонстрував йому мисливську "Сайгу", що розлютило компанію спортсменів.

Роман та Олександр Марченки

Вони прийшли до магазину з битами та пістолетами і почали бити Олександра Марченка. Його син Роман кілька разів вистрелив у нападників з рушниці.

Внаслідок цього смертельне поранення отримав 20-річний боєць ММА Святослав Пелипенко, який був учасником клубу "Branibor Team". Поранення з рушниці ще отримали 24-річний спортсмен та 7-річний хлопчик.

Роман Марченко (зліва) та вбитий Святослав Пелипенко (справа)

Батько Романа Олександр отримав важку травму черепа, і перебуває в стані коми. Син Роман також у лікарні.

Поліція відкрила три кримінальні провадження за статтями: "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця", "Умисне тяжке тілесне ушкодження" та "Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї".