Сумна звістка з Донбасу: сили АТО знову зазнали важких втрат

За минулу добу двоє військових загинуло, ще двоє бійців сил АТО отримали поранення, двоє – травмовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Зафіксовано 62 обстріли. Двоє наших військових поранено, двоє – травмовано, двоє захисників України загинуло", – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що ворог на Донецькому напрямку обстрілював з танків Піски та шахту "Бутівка". Авдіївку, Кам’янку та Луганське накрили шквальним вогнем з мінометів. Обстріляні з гранатометів та стрілецької зброї були Луганське, Новолуганське та Зайцеве.

"На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів різних калібрів обстріляли Водяне, Мар’їнку та Широкине, а з стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Лебединське, Талаківку, Гнутове, і знову ж Широкине, Мар’їнку та Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер, по Мар’їнці і Водяному – БМП та БТР, а по Павлополю – танк", – йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додали, що противник також обстріляв зі 120-міліметрових мінометів Попасну, Оріхове та Катеринівку.

Читайте також: Дивно, що разом з владою України проти блокади Донбасі виступає і Росія, – експерт