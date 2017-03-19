Трамп дав характеристику Путіну

Чинний президент США Дональд Трамп вважає господаря Кремля Володимира Путіна "міцним горішком".

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалу Fox News.

Так, на прохання ведучого охарактеризувати Володимира Путіна у двох словах, Дональд Трамп назвав його "міцним горішком" (анг. tough cookie, дослівний переклад "тверде печиво").

"Я не знаю, що він робить для Росії, але коли-небудь ми дізнаємося це, я вважаю", – додав лідер США.

Крім того, своєю суперницю на президентських виборах Гілларі Клінтон політик назвав "розчарованою", а радницю Кілліан Конвей охаректиризував як "дуже приємну жінку".

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