Трамп намагався зняти санкції з Росії одразу після інавгурації, – екс-співробітники Держдепу

Колишні співробітники Державного департаменту США розповідають, що адміністрація новообраного президента Дональда Трампа в перші тижні після інавгуарції намагалась розробити проект знаття санкцій з Росії.

Про це пише Yahoo з посиланням на декількох колишніх співробітників зовнішньополітичного відомства США.

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За словами джерел, представники адміністрації Трампа майже відразу після його вступу на посаду доручили Держдепартаменту розробити проект щодо зняття економічних обмежень і поверненню Росії дипломатичних дач в Нью-Йорку і Меріленді.

Білий дім серйозно розглядав варіант одностороннього зняття санкцій,

– заявив виданню Ден Фрід, який ще до кінця лютого 2017 займав посаду координатора санкційної політики в Держдепартаменті.

За його словами, в перші тижні після приходу до влади Трампа він отримав кілька "панічних" дзвінків від чиновників, які повідомили, що їм було доручено розробити проект щодо скасування обмежень щодо Росії.

У відповідь на це деякі представники Держдепартаменту почали закликати лідерів Конгресу прийняти законопроект, який би заблокував можливість зняття санкцій.

Ще один представник адміністрації Барака Обами Том Маліновський, розповів виданню, що він також брав участь в лобістських зусиллях, щоб протидіяти планам Трампа.

Це була б виграшна з усіх боків ситуація для Москви,

– наголосив колишній помічник держсекретаря з прав людини.

Як результат, 7 лютого сенатори Бен Кардін і Ліндсі Грем представили законопроект, який забороняє Білому дому знімати з Росії санкції без узгодження з Конгресом.

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Нагадаємо, 1 червня США запровадили новий пакет санкцій, який торкнувся й Росії, з допомогу режиму КНДР.