Цікавинки про ялинки: топ-7 українських новорічних красунь

Яскраво вбрана ялинка — найзнаковіший атрибут новорічних свят. Про його автентичність з точки зору прадавніх українських традицій можна сперечатись. Але мало де в наших містах нині нехтують звичаєм прикрашати головне новорічне дерево.

Журналісти сайту "24" дослідили: які ялинки прикрасили українські міста для зустрічі 2017-го. І пропонують вашій увазі рейтинг "новорічних красунь", що прославили своє місто цього року.

Найстарша — Київ

Софіївську площу у Києві цього року знову прикрасила жива ялинка. Заввишки 26 метрів і вагою до 10 тон. Вік цієї, на жаль, вже зрубаної красуні — 86 років.

Оздобили столичний новорічний символ цілою тисячою яворівських дерев'яних іграшок у вигляді пташок, янголяток та інших святкових персонажів. А гірлянд на ялинці — аж 3 кілометри.

Найвища – Харків

36-метрова ялинкова конструкція харківської красуні і цього року (вже втретє) – рекордсмен України за висотою. Важить вона 30 тон. За інформацією харківських ЗМІ, тільки висота зірки на верхівці ялинки становить 4,7 м. А для ілюмінації всього новорічного символу довелося підвести 500 кілометрів дроту.

Найдорожча – Ірпінь, Київська область

За вартістю головної ялинки у цьому році усіх "переплюнули" в Ірпені. Їхня головна 16-метрова штучна сосна обійшлася бюджету міста у 199,5 тисяч гривень (за інформацією державної системи закупівель ProZorro). Це тільки за дерево, без вартості прикрас та ілюмінації.

Найнижча – Полтава

Вона ж — і найскандальніша. Навіть з визначенням найнижчої ялинки виникла інтрига. Окремі джерела (зокрема, Укргідрометцентр) вказують на Полтаву, де стоїть начебто 15-метрове дерево, далі йдуть Тернопіль, Житомир, Чергінів і Миколаїв з 18-метровими красунями.

Але видання "Полтавщина" таку інформацію щодо полтавського символа спростовує. Переконують — цю ялинку ставлять у місті не вперше, і без прикрас вона має 20 метрів у висоту.

Найнатуральніша — Зіньків, Полтавська область

Замість облцентру Полтавську область цього року прославило місто Зіньків, де примудрилися виростити головний символ новоріччя прямо в центрі міста — їхня ялинка "вимахала" вже до майже 24-метрового "зросту" (23,67 м — якщо точно).

І досягнення зіньківців, до слова, вже внесли до Національного Реєстру Рекордів України — як найвище новорічне дерево. Досі цей рекорд належав 20-метровій ялинці у Луцьку.

"Найтанцювальніша" — Суми

Сумська 23-метрова красуня не просто стоїть і милує око, вона вміє ще й обертатися навколо своєї осі.

До всього сумська ялинка може ще й сміливо потрапити в номінацію найкурйознішої або найекономнішої (це вже як кому подобається): під час її відкриття не спрацював світлодіодний екран, за рахунок чого зекономили 28 тисяч гривень, — пишуть сумські ЗМІ.

"Декомунізаційна" — Миколаїв

18-метрова миколаївська ялинка "виросла" прямо на тому місці, де раніше у місті "ріс" Ленін. За таку зміну символів вносимо її у історію як "найдекомуназаційнішу".

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