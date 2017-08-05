У бійців АТО зростуть зарплати: Порошенко назвав суми

В Україні збільшиться грошове забезпечення військовослужбовців, що воюють в зоні проведення АТО. Окрім того, зростуть і суми доплат.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Вінницької області з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ.

"Було прийняте рішення збільшити рівень грошового забезпечення, доплат військовослужбовцям, які виконують військовий обов'язок у зоні антитерористичної операції", – сказав глава держави.

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"Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 тисяч гривень на місяць і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тисяч", – уточнив Порошенко.