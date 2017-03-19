У Кривому Розі вагітна жінка кинулася під колеса авто: фото

Пізно ввечері, 18 березня, у Кривому Розі перед автомобілем Mercedes на дорогу вибігла жінка.

Про це повідомляє КР24.

Видання зазначає, що через мокрий асфальт чоловік за кермом іномарки не зміг зупиниться.

В результаті удару 46-річна кріворожанка отримала множинні травми та померла на місці аварії.

За словами очевидців трагедії, жінка сама кинулася під колеса. Також на місці аварії виявився чоловік, співмешканець загиблої. Він стверджував – напередодні разом випивали алкогольні напої. З його слів, жінка була вагітна, але дитина не бажаною.

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