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У Кривому Розі вагітна жінка кинулася під колеса авто: фото

10:53, сьогодні 1052 Читать новость на русском

Пізно ввечері, 18 березня, у Кривому Розі перед автомобілем Mercedes на дорогу вибігла жінка.

Про це повідомляє КР24.

Видання зазначає, що через мокрий асфальт чоловік за кермом іномарки не зміг зупиниться.

В результаті удару 46-річна кріворожанка отримала множинні травми та померла на місці аварії.

За словами очевидців трагедії, жінка сама кинулася під колеса. Також на місці аварії виявився чоловік, співмешканець загиблої. Він стверджував – напередодні разом випивали алкогольні напої. З його слів, жінка була вагітна, але дитина не бажаною.

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Теги: Кривий Ріг Аварії та ДТП Кримінал Фотоновини
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