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Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні

16:06, сьогодні 12 Читать новость на русском
Угода про асоціацію з ЄС вступила в силу
Угода про асоціацію з ЄС вступила в силу / 24 канал

Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС. Це була остання країна, яка досі не ратифікувала угоду. Відтак, документ нарешті вступить в дію.

Згідно з європейським законодавством Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

Нагадаємо, політичну частину Угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину — 27 червня 2014 року.

Про документ

Угода про асоціацію — це документ розміром у близько тисячу сторінок. За структурою складається з преамбули, семи частин, 43 додатків та 3 протоколів. 80% присвячені економічним питанням та розвитку торгівлі. Документ передбачає, зокрема, запровадження зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС, внаслідок чого очікувано відбудеться інтеграція нашої економіки до внутрішнього ринку ЄС. А це, в свою чергу, призведе до лібералізації торгівлі товарами і послугами. А ще – до руху капіталу, і до всього – правила ведення бізнесу в Україні наблизяться до європейських стандартів. "Європеїзація" бізнесу очікувано призведе до гнучкості тарифів, дасть нові торгові можливості, а отже – сприятиме розвитку економіки. Зниження тарифів також дасть можливість українським експортерам заощадити значні кошти на ввізному миті. Крім того, співпраця з ЄС вимагатиме впровадження в Україні стандартів та технічних регламентів, прийнятих у ЄС, що зробить українські товари більш конкурентоспроможними.

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Переваги від Угоди для України

Угода допомагає долати корупцію

Пункти, спрямовані на подолання української корупції, прописані в кожному розділі Угоди. Зокрема, вона передбачає зміни в управлінні державними фінансами, плануванні держбюджету.

На захисті споживачів

Угода введе в дію європейські стандарти контролю безпечності продукції, українські товари стануть максимально безпечними (сьогодні, наприклад, третина всього українського молока не відповідає стандартам ЄС). Також будуть скасовані мита на іпморт, що спростить доступ до європейських товарів.

Наші товари і послуги – в ЄС

Скасування ввізного мита для українських товарів сприятиме зростанню нашого експорту. Більше того, наші компанії зможуть продавати також і послуги, відправляти своїх фахівців у ЄС, відкривати філії там. Втім, певні обмеження на експорт послуг таки є.

Для малого і середнього бізнесу

Підтверджена європейськими стандартами безпечності продукція не буде сертифікуватися – скасовуються ГОСТи і технічні умови, отже, виготовляти її стане вигідно.

Соціальні плюси

Угода вводить додаткові 4 дні відпустки, урівняє заробітну плату чоловіків і жінок (не секрет, що сьогодні на однаковій посаді жінка отримує в Україні менше). Крім того, вимоги Угоди наближають Україну до сучасних стандартів у освіті, медицині (це вже відбувається, хоча і зі спротивом старої системи).

Захист довкілля

ЄС стоїть на сторожі безпеки навколишнього середовища. Тож Угода сприятиме введенню в Україні нових стандартів якості повітря та води і змінить медоди контролю за станом довкілля і управлянням переробки сміття. Ці вимоги будуть обов'язковими для усіх підприємств і мають бути виконані упродовж 4-5 років.

Наука

Угода також має на меті співпрацю європейських та українських фахівців у галузях, зокрема, ракетобудування, космічних досліджень, інформаційних технологій.

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Теги: Україна Політика Угода про асоціацію Євросоюз Бізнес Публікації Статті Зона вільної торгівлі
Джерело: 24 Канал
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