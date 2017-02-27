В Дніпро доправили важкопораненого українського захисника

Одного пораненого біля Авдіївки бійця напередодні доправили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі.
Про це 24 каналу повідомив заступник головного лікаря медзакладу Олександр Толубаєв.
Вчора доправили одного важкопораненого. Він наразі перебуває в реанімаційному відділенні. У нього мінно-вибухова травма,
– повідомив медик.
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Нагадаємо, за минулу добу, 26 лютого, в зоні АТО двоє військових загинуло, ще двоє бійців отримали поранення, двоє – травмовано.