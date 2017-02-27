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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

В Дніпро доправили важкопораненого українського захисника

09:53, сьогодні 154 Читать новость на русском
Лікарня ім. Мечникова
Лікарня ім. Мечникова / Screenshot

Одного пораненого біля Авдіївки бійця напередодні доправили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Про це 24 каналу повідомив заступник головного лікаря медзакладу Олександр Толубаєв.

Вчора доправили одного важкопораненого. Він наразі перебуває в реанімаційному відділенні. У нього мінно-вибухова травма,
– повідомив медик.

Читайте також: У лікарні імені Мечникова розповіли, що є головною запорукою порятунку українських воїнів

Нагадаємо, за минулу добу, 26 лютого, в зоні АТО двоє військових загинуло, ще двоє бійців отримали поранення, двоє – травмовано.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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