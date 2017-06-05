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В Google вирішили оголосити війну настирливій рекламі

16:33, сьогодні 280
Google Chrome
Google Chrome / Getty Images

Американська компанія Google у 2018 році запровадить в інтернет-браузер Chrome функцію блокування настирливої ​​реклами.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Компанія заявила, що надасть власникам сайтів інструмент Ad Experience Reports, який допоможе їм зрозуміти, яка реклама вважається прийнятною і як вирішити проблеми з рекламою, яка не відповідає стандартам.

Неприйнятною, зокрема, буде вважатися реклама у вигляді спливаючих вікон, що автоматично включаються відеоролики і рекламні оголошення зі зворотним відліком часу.

Читайте також: В YouTube відключать монетизацію відеороликів з образливими коментарями

Теги: LifeStyle Google
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