В Google вирішили оголосити війну настирливій рекламі

Американська компанія Google у 2018 році запровадить в інтернет-браузер Chrome функцію блокування настирливої ​​реклами.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Компанія заявила, що надасть власникам сайтів інструмент Ad Experience Reports, який допоможе їм зрозуміти, яка реклама вважається прийнятною і як вирішити проблеми з рекламою, яка не відповідає стандартам.

Неприйнятною, зокрема, буде вважатися реклама у вигляді спливаючих вікон, що автоматично включаються відеоролики і рекламні оголошення зі зворотним відліком часу.

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