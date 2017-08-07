В курортному місті на Херсонщині пройшовся потужний ураган: фото та відео стихії

6 серпня в курортному Скадовську (Херсонська область) пройшовся потужний ураган зі зливою та градом.

Весь попередній тиждень температура повітря трималася на позначці +38...+40 градусів. Тож потужна злива з градом стали несподіванкою для всіх відпочивальників.

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Найбільше від негоди постраждав готель "Black Sea". Потужний вітер зніс частину даху готелю. Дах впав на припарковані авто поблизу готелю. Відомо, що одне з авто належить туристу, який орендував житло в готелі.

На щастя, постраждалих внаслідок урагану немає.