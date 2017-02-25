В Одесі українську мову називали "собачою", – Мухарський

Співак Антін Мухарський розповів про давній інцидент в Одесі, коли місцева жінка під час концерту дозволила собі назвати державну мову "собачою".

Про це він розповів в ефірі "Обозревателю".

За словами артиста, у 2011 році під час концерту, який він вів в Одесі для відомого олігарха, представниця місцевої еліти визвірилась на співака за те, що він розмовляв українською.

"Там був один депутат з "Партії регіонів", який розмовляв українською мовою. Я теж з ним поговорив українською мовою, пожартували. Я оголосив виступ Григорія Лепса і пішов за лаштунки", – каже Мухарський.

Він додав, що одразу до нього підбігла жінка і почала вичитувати співака:

Щоб ви тут ніколи, чуєте, ніколи не сміли розмовляти цією "собачою" мовою. У залі дружина президента з синами, Джарти Василь Іванович, Святий Агафангел, а ви тут на цій собачій мові,

– цитує слова жінки Антін.

Мухарський зазначив, що тоді зрозумів – це війна, і з цим потрібно боротися. За словами артиста, тоді і з'явився проект "Орест Лютий".

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"Я зрозумів, що це моя особиста війна. Я буду створювати свій окоп, я буду цілитися в їх духовні скріпи, буду десакралізувати їх псалми", – додав артист.