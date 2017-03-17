В Одеський порт увійшли кораблі НАТО: з'явився фоторепортаж

У п'ятницю, 17 березня, в порт Одеси зайшли кораблі з'єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО.

Як уточнили в прес-службі ВМС ЗСУ, Одеський порт прийняв штабний корабель Контр-адмірал К. Черницький (ORP KX CZERNICKI, ВМС Польщі), а також морські тральщики Дуеро (ESPS DUERO, ВМС Іспанії), Ротвейл (FGS ROTTWEIL, ВМС Німеччини) і Аланья (TCG ALANYA, ВМС Туреччини), пише "НВ".

В Програму візиту також входять заняття з боротьби за живучість кораблів відвідування кораблів НАТО військовослужбовцями ВМС ЗСУ, проведення спортивних змагань між військовослужбовцями SNMCMG2 та українськими військовими, а також культурну програму та екскурсію по місту для гостей Одеси.

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