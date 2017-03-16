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В Росії злякано заявили, що захищатимуть свої банки в Україні

12:51, сьогодні 1779 Читать новость на русском
Дмитра Пєскова лякає ситуація з російськими банками в Україні
Дмитра Пєскова лякає ситуація з російськими банками в Україні / Getty Images

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова відреагувати на ситуацію з "доньками" російських банків в Україні.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і будемо надавати належну підтримку і захищати всіма доступними та законними засобами інтереси наших кредитно-фінансових установ", – сказав Пєсков.

Він наголосив, що в Москві стурбовані "в зв'язку з ситуацією, яка складається навколо наших банків, у зв'язку з введеними обмеженнями або тими, які будуть вводитися щодо російських юросіб або їх дочірніх підприємств".

"Безумовно, це суперечить міжнародному праву", – переконаний речник Путіна.

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Ситуація в Україні лякає своєю тенденцією до подальшої деградації, до посилення напруженості,
– додав Пєсков.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов наказав Нацбанку та СБУ впродовж доби проаналізувати і внести пропозиції щодо банків, в капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації.

Відтак, НБУ пропонує РНБО запровадити щодо українських "доньок" російських банків санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Санкції Банки Новини Росії Володимир Путін
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