В Україну повертаються морози

Вже на вихідні українцям варто очікувати хоч і незначне, але похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на свой сторінці у Facebook.

Вона додала, що теплими будуть дні з 7 по 10 березня. А вже з 11-го варто побути дома.

"11-12 березня температура повітря вдень знизиться до +5+9 градусів тепла. А 13-14 березня вночі з'являться невеликі морози, а вдень ще похолодає на кілька градусів – до +2+7 градусів", – зазначила синоптик.

А щодо 7 березня – то по лінії Чернігів – Київ – Черкаси – Кропивницький – Вінниця – Одеса пройдуть незначні дощі.

Температура повітря вночі опуститься до +1+5 градусів, а вдень – +9+14. Традиційно, найтепліше буде на півдні України – до +15+16 градусів.

У вівторок у Києві холодно буде вночі – +2+5, вдень – +9+11 градусів тепла. Вранці у столиці пройде дощ.