Весняне рівнодення: 10 цікавих прикмет і традицій

Сьогодні 20 березня вся північна півкуля відзначає День весняного рівнодення. Точний час переходу зимової пори на весняну розпочинається о 10:29 год (за Гринвічем).

День весняного рівнодення – це важливий період в часовому році, коли промені Сонця прямовисно падають на екватор Землі під певним кутом і починають більш інтенсивно прогрівати нашу півкулю. Завдяки цьому стає тепліше, світліше і до нас приходить справжня весна.

Саме тому цей день з давніх давен вважався особливим. Наші пращури вірили, що на рівнодення починається нове життя – природа оживає, відбувається відновлення та відродження.

Сайт "24" зібрав для вас підбірку цікавих фактів, які пов’язують з весняним рівноденням.

1. У день весняного рівнодення на північному полюсі Землі вперше за 6 місяців сходить Сонце.

2. Весняне рівнодення є початком нового року для багатьох країн на Землі, яке має назву Навруз. Свято відзначають в деяких іранських, тюрксьських та кавказьких народах, що були колись під владою Перської імперії.

3. День весняного рівнодення люди святкують лише у північній півкулі, а в південній – осіннє.

4. Також існує повір'я, що день рівнодення (20 чи 21 березня) прогнозує схожу погоду на наступні 40 днів.

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5. Всі звикли вважати, що в день рівнодення ніч та день однакові за тривалістю часу. Насправді цього дня Сонце візуально знаходиться довше над Землею завдяки ефекту атмосферної рефракції, через що день на кілька хвилин довший за ніч.

6. Проміжок часу між двома рівноденнями називається тропічним роком і становить приблизно 365,2422 сонячних діб. Така різниця накопичується і за 4 роки становить 1 добу – той самий зайвий день високосного року.

7. Сонце в цей день сходить лише строго на сході і заходить строго на заході (з мінімальною похибкою).

8. Цей день вважається астрономічним початком весни, а також Днем астрології, приурочений до початку астрологічного року, коли Сонце вступає в знак Овна.

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9. В цей день також прийнято готувати млинці, тому що вони зазвичай круглої форми і нагадують своїм кольором Сонце.

10. Також у весняне рівнодення закликають не сваритись, пробачити всім образи та очитистити своє тіло, думаючи лише про хороше. Позитивним для вас буде прибирання будинку. Ну а якщо ви поставите в "новому році" перед собою ціль, сьогодні найсприятливіший день для початку її втілення.

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