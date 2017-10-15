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Відома модель Клаудія Шиффер покрасувалася у вишиванці від українського бренду: фото

21:07, сьогодні 3842 Читать новость на русском
Клаудія Шиффер
Клаудія Шиффер / gettyimages

Зарубіжні зірки все частіше вибирають український дизайнерів. Одним з сьогоднішніх фаворитів зірок є бренд March11, заснований стилістом Робертом Міщенко в Нью-Йорку. У речах від цієї марки вже з'являлися Джіджі Хадід, Констанс Яблонски, Адель та інших.

Тепер до цього списку приєдналася і Клаудія Шиффер. Модель, яка стала секс-символом 90-х, вибрала синє плаття-вишиванку з етнічним червоно-білим орнаментом на Тиждень моди в Парижі.

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Стильний образ доповнили бежеві човники на шнурівці і мінімалістичні прикраси.

Бренд March11 з'явився на світ завдяки Роберту Міщенко і Світлані Головченко. Головна спеціалізація марки – це вишиванки. Хоч бренд і базується в США, виробництво речей знаходиться в Україні.

CLAUDIA ?️ #MARCH11GIRLS #MARCH11

Допис, поширений MARCH11 (@march11.us)

Теги: LifeStyle Новини культури мода
Джерело: 24 Канал
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