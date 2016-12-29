Відомий письменник розповів, навіщо Росія визнала Євромайдан "держпереворотом"

Російський суд визнав Революцію гідності "держпереворотом", щоб отримати юридичну підставу утримувати тисячі "політичних біженців" з України.

Таку думку висловив відомий український письменник Андрій Курков на своїй сторінці у Facebook.

"Думаю, що однією з цілей вирішення якогось районного суду Москви про "державний переворот" було отримати юридичну підставу містити кілька тисяч нинішніх і майбутніх "політичних біженців" з України. Тепер для них можна легально створити додатковий банановий "гуманітарний фонд" – вони всі жертви, змушені тікати, кинувши свої тисячі гектарів землі, своїх кріпаків і слуг, свої гаражі, наповнені дорогими іграшками і свою приватну "бананову" Україну, яка раптово відмовилася вирощувати для них дармові гроші", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 27 грудня Дорогомиловський суд Москви вирішив, що події 2013-2014 років в Україні були "державним переворотом".



За словами політичного оглядача Віталія Портникова, рішення російського суду визнати події на Євромайдані "держпереворотом" – черговий пропагандистський крок Кремля.