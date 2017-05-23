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Відомий український музикант зізнався, що й досі гастролює Росією

17:10, сьогодні 2282 Читать новость на русском
Андрій Данилко зізнався, що активно гастролює Росією
Андрій Данилко зізнався, що активно гастролює Росією / jetsetter.ua

Шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зізнався, що продовжує виступати на корпоративах у Росії.

Про це він розповів у інтерв'ю проросійському виданню.

За словами члена журі національного відброру Євробачення-2017, у Росії найчастіше він виступає на корпоративах, на яких переважно гуляють самі ж українці.

"Так, ми працюємо на цих корпоративах, яких стало менше, але хто там гуляє? Гуляють наші ж, які там живуть і працюють. Ми весь час там виступаємо в національних костюмах і співаємо "Червону руту". А була історія, коли події тільки почалися (війна на Донбасі та анексія Криму, – "24") і на вечірці гуляли російські політики – напружена ситуація була: ми виходимо в українських національних костюмах – і тут заграв гімн України. І вони всі встали. А потім побігли до нас і почали розповідати: "так я з Тернополя" і в такому дусі. Я був під сильним враженням", – пригадує Андрій Данилко.

Він додав, що потім Вєрку Сердючку перестали запрошувати до Росії. Та через деякий час це відновилося. Найчастіше запрошують на ювілеї та весілля, і переважно у таких випадках – чоловік на весіллі обов'язково з України, який бере за дружину громадянку Росії.

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За словами шоумена, він вже давно не боїться реакції суспільства на його активні гастролі Росією. Але коли Данилко бачив, як по телебаченню показують спалювання опудала Вєрки Сердючки – це його доволі сильно зачепило.

Я давно вже нічого не боюся, тому що я дуже довго-перебитий. Мене то спалювали, то забороняли, то яйця кидали, то листи президенту писали, щоб мене заборонити. Депресій з цього приводу у мене не було, але був нервовий зрив, який виражався в абсолютному спокої,
– додав Андрій Данилко.

Теги: Україна Війна на Донбасі Україна – Росія LifeStyle Музика Новини Росії Скандал
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