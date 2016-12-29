Військовий АТО перерізав собі горло у Харкові

У харківському військовому госпіталі 32-річний боєць АТО покінчив життя самогубством.

Про це повідомив перший заступник військового прокурора сил АТО підполковник юстиції Віталій Панченко, передає "Укрінформ".

"Доставленого до госпіталю бійця 92-ої окремої механізованої бригади було виявлено в одному з приміщень госпіталю з ножовим пораненням горла. Поранення виявилося смертельним", – сказав Панченко.

За словами першого заступника військового прокурора Харківського гарнізону старшого лейтенанта юстиції Владислава Зубка, військовий потрапив до госпіталю на реабілітацію у зв'язку з отриманими раніше осколковими пораненнями.

"За словами лікарів, його осколкові поранення не були критичними, але він був явно пригнічений, схвильований, невдоволений. Через час співробітниця госпіталю, що увійшла до приміщення туалету, побачила кров на підлозі однієї з кабінок. Замкнуті зсередини двері було виламано і виявлено там бійця, що стікав кров'ю з ножовим пораненням горла. Бійця одразу ж доставили до реанімаційного відділення, але врятувати його не вдалося. При огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено",– повідомив Зубко.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

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