Візовий режим з Росією: більшість фракції Порошенка – проти

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" може предметно обговорити ініціативу про введення візового режиму з Росією і сформувати позицію по ній на своєму засіданні в четвер, 25 травня.

Про це за результатами засідання фракції БПП заявив заступник керівника цієї фракції Олексій Гончаренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Було попереднє обговорення. Ніякі рішення не приймалися, тому що такого пункту поки немає до порядку денного на тиждень. Можливо, ми повернемося до обговорення цього питання в четвер", – сказав нардеп.

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Водночас він зазначив, що низка членів фракції висловили застереження про наслідки в разі запровадження візового режиму з Росією.

Сьогодні звучали думки. Більшість висловлювалася проти такої ініціативи їхніх колег, які озвучували (свою позицію щодо цього питання). Але жодних рішень ми не приймали,

– сказав Гончаренко.

Політик додав, що депутати також висловлювали сумніви в можливості втілити в життя візовий режим з Росією. Адже Україна не контролює ділянку спільного кордону.

Крім того, за словами Гончаренка, очевидно, що Росія в такому випадку теж запровадить візи для українських громадян. В такому випадку доведеться відкрити російські консульські відділення в обласних центрах, де утворюються великі черги.

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"Тим самим ми дамо їм можливість відрізати наших громадян в Криму. Про це говорив пан Рефат Чубаров. І багато інших питань. Для багатьох українців це буде проблема – отримати ту візу", – додав заступник голови фракції БПП.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували інформацію про те. що вже цього тижня Верховна Рада може проголосувати за введення візового режиму з Росією.