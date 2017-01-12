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Влада "бариг" представила чергового "баригу" на посаду голови Одеської ОДА, – Саакашвілі

16:10, сьогодні 42205 Читать новость на русском
Саакашвілі не добирав слів у відповідь Порошенку
Саакашвілі не добирав слів у відповідь Порошенку

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі не надто схвально поставився до призначеного на це місце Максима Степанова. Не добирав він слів і щодо самого Порошенка.

Про це Міхеїл Саакашвілі написав на своїй сторінці у Fаcebook.

Влада бариг, яка перейшла на банальну торгівлю посадами нібито через "конкурси", представила чергового баригу на посаду голови обласної адміністрації. Порошенко, який сьогодні відкрито підтримав двох місцевих бандитів: сепаратиста Труханова, що вкрав бюджет Одеси і Урбанського, який роздерибанив обласний бюджет через "Облтрансбуд", в їх же присутності, як і в присутності Ківалова, говорив про мою "корумпованість". Що може бути більш цинічно!?,
– написав Саакашвілі.

Не менше критики в сторону Президента України висловив і соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе.

"Виявляється Міхеїл (Саакашвілі – 24 Канал) завалив всю роботу в Одесі. Порошенко звертається до Насірова: "Підтвердь!" а той каже: "Підтверджую". Жах просто. Все змінилося, виявляється, в кращу сторону тільки після відставки Саакашвілі. Це так сумно і дивно... Спасибі вам, пане президенте, що в повній гармонії ви попросили це підтвердити нікого іншого, як головного символа корупції і кланового договорняка! Це ще раз підкреслює, що саме це середовище для вас ідеальна для проживання і управління", – написав Сакварелідзе.

Слід зазначити, що Президент України Петро Порошенко залишився незадоволеним діяльністю колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі.

Теги: Україна Політика Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Одеса
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