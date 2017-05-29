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Внаслідок шаленого урагану в Москві кількість жертв збільшилась удвічі

18:22, сьогодні 1005 Читать новость на русском
Наслідки потужного урагану в Москві
Наслідки потужного урагану в Москві / Соцмережі

Число жертв потужного буревію, що пронісся 29 травня Москвою та її околицями, вже налічує 11 осіб і щонайменше 50 людей постраждали.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що одна людина загинула на Кіровоградській вулиці, одна – на площі Джавахарлала Неру, інші двоє – на Андріївській набережній після того, як на них обвалилася альтанка.

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Крім того, двоє людей загинули на Кедровій вулиці і ще одна на станції метро "Університет".

Ресурс також підкреслює, що раніше у Слідчому комітеті в Москві підтвердили загибель щонайменше 6 осіб.

За словами директора Гідрометцентру Росії Роман Вільфанда, пориви шквального вітру в Москві сягали до 28 метрів за секунду. Фахівець додав, протягом вечора 29 травня та уночі проти вівторка, 30 травня, посилення вітру може повторитися, пише ТАСС.

Теги: Новини Росії Москва Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Жертви
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