Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів

Вступна кампанія до вищих навчальних закладів цього року стартує з 29 червня. Головні моменти — нові коефіцієнти до конкурсного балу, збереження квот для абітурієнтів з інвалідністю, сиріт, дітей учасників бойових дій на Донбасі і тих, хто приходить з Криму і Донбасу замість права на позаконкурсний вступ, а також менша кількість заяв на місця держзамовлення.

У 2017 році для вступу до ВНЗ приймаються сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років. Згідно зі списком, складеним порталом osvita.ua, в Україні діють 443 вищих навчальних заклади. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, можна подивитись у Постанові Кабінету Міністрів від 29 квітня 2015 року.

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Основні моменти вступної кампанії-2017 роз'яснили у Міністерстві освіти.

Нововведення у вступній кампанії

З 2017 року до конкурсного балу впроваджено нові коефіцієнти:

- l регіональний: становить 1,0 для Києва, 1,01 – для Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, 1,03 – для Донецької та Луганської областей та переміщених вишів, 1,02 – в інших випадках;

- l галузевий: 1,03 для заяв з першими пріоритетами на інженерно- технічні та природничо-математичні спеціальності;

- l сільський: 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських на- селених пунктах, які здобули середню освіту в навчальних закладах на території сільських населених пунктів у рік вступу.

Вступ на бюджетну форму навчання

Безоплатно здобувати вищу освіту мають право громадяни, які вперше отримують освіту за кошти державного або місцевого бюджету. Безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю мають право громадяни, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками МСЕК, або які мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства. Інакше при повторному вступі на бюджетній основі вступник повинен відшкодувати вартість попередньо здобутої освіти до бюджету.

Окремі категорії громадян мають право на спеціальні умови:

• щодо участі у конкурсному відборі під час вступу до вишів;

• на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Детально про право на зарахування поза основним конкурсом роз'яснено у матеріалі osvita.ua.

Подання заяви на вступ

Кількість заяв, які можна подати на місця держзамовлення: 9 заяв на 4 спеціальності. Нагадаємо — минулого року можна було подати 15 заяв на 5 спеціальностей.

При цьому кількість заяв на контракну форму навчання не обмежується.

Заява на вступ в електронній формі

Цього року вступники з повною загальною середньою освітою подають заяви виключно в електронній формі. Вона та усі необхідні документи подаються через особистий електронний кабінет на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua. Міністерство освіти наголошує — цей сайт працює тільки під час вступної кампанії (тобто, запрацює з 29 червня).

У паперовій формі документи можуть подавати лише вступники, які мають:

• спеціальні умови на участь у конкурсі;

• право на зарахування за квотами;

• розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО. Паперова заява подається особисто до приймальної комісії ВНЗ.

Терміни подання документів на вступ

Реєстрація електронних кабінетів триватиме з 29 червня до 25 липня (до 18:00). Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур – до 11 липня. Початок прийому заяв та документів – 12 липня.

Кінцевий термін прийому заяв та документів:

• для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів – 20 липня (до 18:00);

• для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО – 26 липня (до 18:00);

• для осіб, що вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною формою навчання – 24 липня (до 18:00).

Проведення творчих конкурсів – з 17 до 26 липня включно. Проведення вступних іспитів – з 21 до 26 липня включно. Проведення співбесід – з 21 до 23 липня включно. Фахові вступні випробування для осіб, що вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною формою навчання, – з 25 липня до 31 липня. Усі терміни щодо вступу до військових вищих навчальних закладів визначають Правилами прийому до цих вишів.

• Оприлюднення рейтингового списку – 1 серпня (до 12:00)

• Зарахування на бюджет – до 7 серпня (до 12:00)

• Зарахування на контракт – до 30 вересня

Для вступників із тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь і території проведення АТО

З 19 червня до 30 вересня для вступників із зазначених територій діятимуть освітні центри "Крим- Україна" та "Донбас-Україна". Ще один список — евакуйованих вишів Донбасу, де теж створені освітні центри "Донбас-Україна".

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Вступати до всіх вказаних у цих списках ВНЗ через освітні центри можуть як особи, що мають український документ про освіту та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року, так і ті, хто не має українського документу про освіту і не проходив ЗНО.

Вступникам без українського атестату та сертифікатів ЗНО необхідно:

• скласти 2 іспити державної підсумкової атестації (українська мова та історія України) та 1 – вступний (визначає ВНЗ);

• отримати в загальноосвітньому навчальному закладі (закріпленому за освітнім центром) тимчасову довідку, яку протягом 3 місяців потрібно замінити на документ про освіту державного зразка.

Вступники з Криму та території проведення АТО, які мають український атестат та позитивні результати ЗНО, можуть вступати до будь-якого вишу України, зокрема, на місця державного замовлення.

Багато уточнюючих питань, які можуть виникнути в абітуєнтів, роз'яснені також на сайті Міносвіти України тут.