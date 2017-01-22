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Як українці об'єднали всю країну живими ланцюгами: яскраві фото та відео

20:38, сьогодні 341 Читать новость на русском
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22 січня 1919 року в Києві підписали акт Злуки Української народної та Західно-Української народної республік. Сьогодні по всій країні на честь Дня соборності українці влаштовували живі ланцюги.

Більше тисячі людей прийшли на береги річки Збруч на межі двох областей – Тернопільської і Хмельницької. Саме тут 98 років тому пролягав кордон між Українською народною та Західно-Українською народною республікою.

Зі сторони Хмельниччини люди несли синій стяг, а з Тернопільщини – жовтий. Символічно на мості два регіони з'єднали їх в український прапор.

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Традиційно у День Соборності об'єднують правий та лівий береги Дніпра. У Києві на мості Патони дві колони розтягнули 30-метровий прапор. Цій традиції уже 10 років.

 

 

Об'єднували береги Дніпра живим ланцюгом сьогодні і херсонці. Люди приходили на міст цілими родинами.

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А у Харкові у День Соборності співали народних пісень та молилися за Україну. До живого ланцюга біля пам'ятника Шевченку долучилися і військові.

 

Теги: Україна Історія Харків Київ Культура Тернопіль Херсон
Джерело: 24 Канал
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