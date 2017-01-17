Як виглядають новенькі українські вагони для "Укрзалізниці"

Ввечері 17 січня в перший рейс відправляється в перший рейс швидкісний поїзд "Нічний експрес" №149 Київ - Івано-Франківськ, у складі якого новенькі вагони виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Кількість пасажирських спальних місць – 40, місць для сидіння – 60. Одне купе відведено для відпочинку провідників. Термін експлуатації 30 років, повідомляється на сайті компанії.

Загалом меблі у вагоні поїзда трансформуються, що дозволяє перетворити сидячі місця на спальні.

ПАТ "КВБЗ" продовжує працювати над виконанням замовлення Укрзалізниці на поставку 21 пасажирського вагона. У даній партії передбачено виготовлення 13 вагонів моделі 61-779 з меблями, що трансформується. На сьогодні шість з тринадцяти передано замовнику.

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Слід зазначити, що завдяки швидкісному потягу "Нічний експрес" №149, пасажири зекономлять час у дорозі: замість теперішніх 11 годин – на дорогу до Івано-Франківська зі столиці витратять лише 9 годин.