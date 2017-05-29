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Яка вага усього населення Землі: вчені порахували

06:03, сьогодні 168 Читать новость на русском
Усе населення Землі важить 287 мільйонів тонн
Усе населення Землі важить 287 мільйонів тонн / Фото з відкритих джерел

Британські вчені порахували, яка сумарна маса усього населення Землі з урахуванням розподілу ваги між людьми різної вагової категорії – від найхудіших до найбільш повних.

За версією науковців, вага усіх людей складає приблизно 287 мільйонів тонн.

Таку суму отримали вчені з Лондонської школи гігієни, на основі даних Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я. Вага середньостатистичної людини становить 62 кілограми, без урахування її статі.

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Однак вчені враховували усі особливості країн. До прикладу, середній житель Північної Америки важить понад вісімдесят кілограм, у той час як середньостатистичний азіат – близько шістдесяти.

Вчені таким дослідженням намагаються привернути увагу до проблеми ожиріння серед людей різного віку, особливо серед дітей. Якби кожна людина важила як середньостатистичний житель США, то Земля стала б важче на 58 мільйонів тонн, так як 70% населення країни має зайву вагу.

Теги: LifeStyle наука
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