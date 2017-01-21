Євробачення-2017: коли виступатиме кожен учасник

На сайті організаторів Нацвідбору озвучили дату та під яким порядковим номером виступатиме кожен учасник цьогорічного відбору на "Євробачення-2017".

24 учасників розділили на три групи для трьох півфіналів, які відбудуться 4-го, 11-го і 18-го лютого. Так, за результатами жеребкування, 4-го лютого виступлять: 1. гурт "СКАЙ" 2. Рома Веремейчик і група "LUMIERE" 3. гурт "Monochromea" 4. "Laliko" 5. "Сальто Назад" 6. "MamaRika" 7. "TAYANNA" 8. Арсен Мірзоян. 11-го лютого на сцену вийдуть: 1. LETAY 2. Міла Нітіч 3. KUZNETSOV 4. AGHIAZMA 5. "DETACH" 6. ROZHDEN 7. Panivalkova 8. ILLARIA. 18-го лютого виступлять: 1. Група Кузьми Скрябіна "Singing pants" 2. "O.Torvald" 3. Анастасія Прудиус 4. Віталій Козловський 5. KADNAY, 6. MELOVIN, 7. "Green Grey" 8. "Vivienne Mort". А виконавця, який представить Україну на "Євробаченні", визначиться в фіналі Нацвідбору 25-го лютого. Читайте також: Хто позмагається за право представляти Україну на Євробаченні: повний список

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