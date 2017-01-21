Євробачення-2017: коли виступатиме кожен учасник

На сайті організаторів Нацвідбору озвучили дату та під яким порядковим номером виступатиме кожен учасник цьогорічного відбору на "Євробачення-2017".
24 учасників розділили на три групи для трьох півфіналів, які відбудуться 4-го, 11-го і 18-го лютого.
Так, за результатами жеребкування, 4-го лютого виступлять:
1. гурт "СКАЙ"
2. Рома Веремейчик і група "LUMIERE"
3. гурт "Monochromea"
4. "Laliko"
5. "Сальто Назад"
6. "MamaRika"
7. "TAYANNA"
8. Арсен Мірзоян.
11-го лютого на сцену вийдуть:
1. LETAY
2. Міла Нітіч
3. KUZNETSOV
4. AGHIAZMA
5. "DETACH"
6. ROZHDEN
7. Panivalkova
8. ILLARIA.
18-го лютого виступлять:
1. Група Кузьми Скрябіна "Singing pants"
2. "O.Torvald"
3. Анастасія Прудиус
4. Віталій Козловський
5. KADNAY, 6. MELOVIN, 7. "Green Grey"
8. "Vivienne Mort".
А виконавця, який представить Україну на "Євробаченні", визначиться в фіналі Нацвідбору 25-го лютого.
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