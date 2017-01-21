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Євробачення-2017: коли виступатиме кожен учасник

16:48, сьогодні 878 Читать новость на русском
Євробачення-2017
Євробачення-2017 / lux.fm

На сайті організаторів Нацвідбору озвучили дату та під яким порядковим номером виступатиме кожен учасник цьогорічного відбору на "Євробачення-2017".

24 учасників розділили на три групи для трьох півфіналів, які відбудуться 4-го, 11-го і 18-го лютого.

Так, за результатами жеребкування, 4-го лютого виступлять:

1. гурт "СКАЙ"

2. Рома Веремейчик і група "LUMIERE"

3. гурт "Monochromea"

4. "Laliko"

5. "Сальто Назад"

6. "MamaRika"

7. "TAYANNA"

8. Арсен Мірзоян.

11-го лютого на сцену вийдуть:

1. LETAY

2. Міла Нітіч

3. KUZNETSOV

4. AGHIAZMA

5. "DETACH"

6. ROZHDEN

7. Panivalkova

8. ILLARIA.

18-го лютого виступлять:

1. Група Кузьми Скрябіна "Singing pants"

2. "O.Torvald"

3. Анастасія Прудиус

4. Віталій Козловський

5. KADNAY, 6. MELOVIN, 7. "Green Grey"

8. "Vivienne Mort".

А виконавця, який представить Україну на "Євробаченні", визначиться в фіналі Нацвідбору 25-го лютого.

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення-2017
Джерело: 24 Канал
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