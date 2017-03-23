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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

З Балаклії вже евакуювали понад 16 тисяч людей, – ДСНС

09:19, сьогодні 599 Читать новость на русском
Вибух на військових складах у Балаклії
Вибух на військових складах у Балаклії / Фото з соцмереж

З небезпечної зони біля міста Балаклія та двох прилеглих населених пунктів проводиться евакуація. Частину жителів вже вивезли.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС на сторінці у Facebook.

"З с. Вербовка евакуйовано 2700 чоловік в с. Пришиб (відстань 16 км від м. Балаклія). В с. Яковенково – 806 чоловік населення у Волохів Яр (20 кілометрів від м. Балаклія). З м. Балаклія евакуйовано понад 16317 чоловік", – зазначають у відомстві.

У ДСНС додали, що майже усі вибухи відбуваються на технічній території військового арсеналу. Також спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків боєприпасів.

На місці події прибуло: 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції – 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу. На залізничній станції села Шебелинка чергують два пожежних потяги.

Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.

Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.

Теги: Надзвичайні ситуації Україна Харків Вибух на військових складах у Балаклії Вибух ДСНС
Джерело: 24 Канал
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