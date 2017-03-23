З Балаклії вже евакуювали понад 16 тисяч людей, – ДСНС

З небезпечної зони біля міста Балаклія та двох прилеглих населених пунктів проводиться евакуація. Частину жителів вже вивезли.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС на сторінці у Facebook.

"З с. Вербовка евакуйовано 2700 чоловік в с. Пришиб (відстань 16 км від м. Балаклія). В с. Яковенково – 806 чоловік населення у Волохів Яр (20 кілометрів від м. Балаклія). З м. Балаклія евакуйовано понад 16317 чоловік", – зазначають у відомстві.

У ДСНС додали, що майже усі вибухи відбуваються на технічній території військового арсеналу. Також спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків боєприпасів.

На місці події прибуло: 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції – 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу. На залізничній станції села Шебелинка чергують два пожежних потяги.

Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.



Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.