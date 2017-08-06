Загинула Ірина Бережна: з'явились подробиці трагічної ДТП

Екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у Хорватії – авто вночі зірвалось зі серпантину.

Як зазначило місцеве видання Zadarski.slobodnadalmacija, інцидент трапився о 01:30 за місцевим часом на трасі між хорватськими містами Масляна і Поседарье.

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Автівкою керував 38-річний болгарин, "Mercedes" також був на болгарських номерах. За інформацією представника місцевої поліції, автівка рухалась у бік міста Поседарья. Але з невідомих причин машина врізалась у ліхтарний стовп на трасі.

Натомість представник консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що авто злетіло з серпантину. Про це повідомляє "Главком".

Відомо, що водій і Ірина Бережна загинув на місці. 8-річна донька екс-нардепа отримала травми і була госпіталізована у лікарню міста Задар.

Ірина Бережна загинула в ДТП у Хорватії

5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП. Згодом в "Опоблоці" підтвердили загибель Ірини Бережної.

Зазначимо, екс-депутат відзначилась скандальним минулим, Зокрема, Ірина Бережна була серед депутатів, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.