02:58
6 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, 5 серпня
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, 4 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 23:00: Загибель Бережної. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
23:13, 5 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Загинула Ірина Бережна: з'явились подробиці трагічної ДТП

20:42, 5 серпня 12073 Читать новость на русском
Загинула Ірина Бережна: з'явились подробиці трагічної ДТП
Загинула Ірина Бережна: з'явились подробиці трагічної ДТП / Фото з відкритих джерел

Екс-депутат Верховної Ради Ірина Бережна загинула у Хорватії – авто вночі зірвалось зі серпантину.

Як зазначило місцеве видання Zadarski.slobodnadalmacija, інцидент трапився о 01:30 за місцевим часом на трасі між хорватськими містами Масляна і Поседарье.

Читайте також: Загинула моя подруга, – Фреймут про Ірину Бережну

Автівкою керував 38-річний болгарин, "Mercedes" також був на болгарських номерах. За інформацією представника місцевої поліції, автівка рухалась у бік міста Поседарья. Але з невідомих причин машина врізалась у ліхтарний стовп на трасі.

Натомість представник консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що авто злетіло з серпантину. Про це повідомляє "Главком".

Відомо, що водій і Ірина Бережна загинув на місці. 8-річна донька екс-нардепа отримала травми і була госпіталізована у лікарню міста Задар.

Ірина Бережна загинула в ДТП у Хорватії

Ірина Бережна загинула в ДТП у Хорватії

5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП. Згодом в "Опоблоці" підтвердили загибель Ірини Бережної.

Зазначимо, екс-депутат відзначилась скандальним минулим, Зокрема, Ірина Бережна була серед депутатів, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.

Теги: Хорватія Загинула Ірина Бережна Новини України Партія регіонів Жертви Аварії та ДТП Міністерство закордонних справ
Новини за 5 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
5 серпня, 22:45 Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
Катерина Петренко 2719
Головні новини 5 серпня: загинула Ірина Бережна, жорстоке вбивство бійця АТО
5 серпня, 22:12 Головні новини 5 серпня: загинула Ірина Бережна, жорстоке вбивство бійця АТО
3068
Этот сакральный 2025-й год для ВПК России
5 серпня, 22:05 Этот сакральный 2025-й год для ВПК России
Злой Одессит 1230
Про конкурс до Верховного суду та спокуси українського судочинства
5 серпня, 21:00 Про конкурс до Верховного суду та спокуси українського судочинства
Дмитро Гнап 201
В России продолжает процветать кумовство – дочь Пескова тому доказательство
5 серпня, 19:00 В России продолжает процветать кумовство – дочь Пескова тому доказательство
Блог Соцмережі 3037
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Україна відреагувала на візит Путіна до Криму
 24 червня , 18:33
На Донбасі загинув український воїн, – Штаб АТО
 29 червня , 06:47
На Донбасі загинув літній чоловік унаслідок пожежі
28 березня , 09:30
Внаслідок обстрілу бойовиками поранення зазнала дитина
 9 червня , 01:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук