Дізнайтеся, якими принципами керується Джефф Безос і що забезпечує шалений темп зростання Amazon; як перетворити мотозавод на інноваційне IT-місто України; чому Роберта Айґера вважають одним із найуспішніших та інноваційних СЕО і як українські жінки – підприємиці підкорюють світ.

А ще на вас чекають: новинка від автора "50 відтінків сірого", перше кохання двох підлітків в італійській рів'єрі і містичний детективний трилер, де читач нарівні з героями може вирушити на пошуки істини. Якими книжковими новинками дивуватимуть українського читача, дізнаєтеся з нашої добірки.

Зверніть увагу! Книги з літньою атмосферою: список

П'ятирічка Бахматова. Книга для тих, хто прагне діяти | Максим Бахматов

Його ім'я знайоме кожному, хто хоча б раз дивився Comedi Club UA, цікавився розвитком ВДНГ і впровадженням інновацій в Україні. Максим Бахматов бореться з незаконними забудовами в місті, впроваджує 4G у метро і дає раду дорогам. Проте мало хто знає, з чого починався його шлях ефективного управлінця.

У цій книзі автор ділиться історіями та спогадами про останні п'ять років діяльності, починаючи від участі в благодійному проекті 'Частинка серця', періодів ВДНГ та UNIT.City й завершуючи приходом у мерію Києва на посаду радника. Бахматов доводить своїм прикладом: можливе абсолютно все.

В книзі Максим "Лєдокол" ділиться найцікавішими історіями останніх 5 років свого життя. Жодних порад. Відверто і з гумором: історії успішних змін, досягнень та контролю ефективності. Автор запевняє читача: ти такий самий, як і я – бери і роби. Про що читачі дізнаються з книги: як керувати часом та іншими ресурсами, щоб досягати цілей; як перетворити мотозавод на інноваційне IT-місто України; як вдихнути нове життя в держпідприємство; як прожити у вітрині й зібрати 1 600 000 грн на порятунок 32 дітей. Додатково всередині: сексі-постер та фешн-сторі.

Безономіка. Як Amazon змінює світ | Браян Думайн

Джефф Безос побудував одну з найбільших машин зі створення грошей в історії. Із кожною прочитаною сторінкою ваше здивування буде посилюватися! OMG, Amazon знає про нас геть усе! Бізнес-модель Amazon змінила не лише сферу роздрібної торгівлі, але й суттєво вплинула на засоби масової інформації, економічне зростання країн і розвиток суспільства загалом.

Розібратись, як працює ця система, і зрозуміти, що забезпечує шалений темп зростання Amazon, допоможе книга "Безономіка". У книзі йдеться про принципи, які Джефф Безос використовує для домінування. А саме про інновації, стратегічне управління та штучний інтелект. Про те, як Amazon вплинув на поведінку споживачів та які уроки варто засвоїти з цього для розвитку власного бізнесу.

Мандрівка тривалістю в життя | Роберт Айґер

Роберта Айґера вважають одним із найуспішніших та інноваційних СЕО світу. Він розширив присутність Disney за межами Сполучених Штатів, створивши план розвитку на міжнародній арені.

У книзі він розповідає, як йому вдалося реалізувати подібні масштабні проекти, підвищити ефективність команди і лояльність глядачів. "Роберт Айґер написав неймовірну книгу, в якій детально розповів про роботу СЕО величезної компанії. Я вважаю, що його історія про керівництво Disney і про головний період зростання компанії неодмінно вам сподобається. Незалежно від того, чи шукаєте ви нові сенси в бізнесі, чи просто бажаєте цікавого чтива. Білл Ґейтс Роберт Айґер розвинув бренд Disney з витонченою зухвалістю і масштабніше, ніж будь-хто міг уявити. У книзі йдеться про те, як він цього досягнув.

Big Money. Принципи перших. Книга 2 | Євген Черняк, Тимур Ворона

Друга книга з серії "Принципи перших". Вона про розумних і успішних жінок-підприємців. Вони керують компаніями, надихають своїми вчинками тисячі людей і при цьому залишаються коханими дружинами і дбайливими мамами. Герої цієї книги не виправдовують свої невдачі обставинами, а шукають і знаходять можливості.

Жінки – чудові бізнесмени. В їх базової версії така турбота про свою компанію, бренд і споживача, якій потрібно вчитися. У книзі багато пам'ятних і надихаючих історій, сюрпризів і навіть кілька сенсацій. Все те, що було в рамках проекту Big Money і за його межами найкрасивішими його учасницями!

Змінюй питання / Знаходь відповіді. Генеруй інновації та знаходь рішення | Гел Ґреґерсен

Гел Ґреґерсен, виконавчого директор Центру лідерства Массачусетського технологічного інституту, коуч-тренер, який працював з "Adidas", "Chanel", "Coca-Cola" і "Disney", пропонує книжку "Змінюй питання / Знаходь відповіді", у якій описує революційний підхід до вирішення найболючіших проблем на роботі та в повсякденному житті.

Прочитавши цю книгу, ви навчитесь формулювати питання, які змінять ваш підхід до роботи і особистого життя, дізнаєтесь, як створити для цього ідеальну атмосферу, знайти час і налаштувати мозок. На ідеями, навеженими в книжці "Змінюй питання / Знаходь відповіді" автор працював понад 10 років. За методикою Ґреґерсена створюють проекти в Pixar. Тож книгу корисно прочитати усім: від власників бізнесу до студентів.

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Містер | Еріка Леонард Джеймс

У нього було усе. У неї – нічого. Він не вірив у стосунки, щоночі обнімаючи іншу жінку. Вона – утекла від нареченого-тирана до іншої країни. Граф Максим і заробітчанка Алессія… Між багатством й убогістю, розпусністю й цнотливістю, поміж різних країн і соціальних становищ народжується нова історія кохання. У ній – пригоди й переживання, чуттєвість і пристрасть, секс і єднання, здавалося б, неможливого. А ще – багато музики… Для тих, хто вірить у кохання, і тих, котрі – ні. Бо одні віднайдуть у книзі торжество найтепліших почуттів, інші – замисляться, чи не помиляються, бува.

Називай мене своїм ім'ям | Андре Асіман

Час робить нас сентиментальними. Напевно, зрештою саме він змушує нас страждати. Що більше криється в нашому минулому, то складніше виборсатися з нього й почати все з чистого аркуша. Італія, літо, пляж, хвилі, берма Моне, місцина, де загинув Шеллі… Нічні гулянки, книгарні, смачне вино… Кіно, абрикоси, персики, розпашілі тіла і музика…

"Називай мене своїм ім'ям" – це книга про відкриття себе, про дорослішання душі й перші почуття, які зринають з глибина нутра і вирують, немов розбурхане, невблаганне море. Це пам'ять про перше кохання й ода відкриттю. Риторика Андре Асімана гідна переймань Марселя Пруста й так само скрупульозна при пантруванні споминів, що чаяться вглибині людської душі.

Алея жаху | Вільям Ліндсей Ґрешем

Роман Ґрешема – це розповідь про багато речей: безглуздість віри і хитрощі тих, хто її нав'язує, алкоголізм і деструктивний терор білої гарячки, гральну колоду долі, яка розподіляє свій смертельний зв'язок без логічних на те причин. І це не історія про злочин і кару, гріх і спокуту. Бачити це – те саме, що й неправильно трактувати. Те, що ми вважаємо злочином і гріхом, пронизує цю алею, але кара і спокута тут здаються більшими, ніж війна за саме життя.

"Це була темна алея знову і знову", – каже сам собі Стен у "Алеї жаху". "З того часу, як він був дитиною, Стен бачив один і той самий сон. Він біжить темною вулицею, оточеною з обох боків пустими і загрозливими будинками. А наприкінці неї горить світло, однак за ним щось ховалося, прямо навпроти нього, наближаючись до нього настільки, що він прокидався з почуттям жаху, так і не досягнувши світла". Стен роздумує про власні знаки, про кожен із них: "Адже вони теж їх мають – як і алея жаху". Дійсно, Стен – а точніше кажучи, Ґрешем – оглядається довкола, бо страх є ключем до людської сутності.

Зодіак убивств | Шімада Соджі

"Зодіак убивств" – це містичний детективний трилер, де читач нарівні з героями може вирушити на пошуки істини. Історія вбивств за зодіаком бентежить розум і змушує невідривно слідувати за сюжетом оповідання. Також це чудова можливість поринути в атмосферу Токіо далекого 1979 року. Читач поринає в історію, яка сталася в Японії 1936 року. У замкненій кімнаті знайшли мертвого художника, який мешкав в оточенні жінок – доньок, пасербиць і племінниць. Після його смерті знайшли страшні щоденники, в яких ішлося про алхімічні формули й астрологічні знаки, та це не найжахливіше.

Найстрашніше те, що в них окреслено плани вбивства цих жінок. Художник мав божевільну ідею, що тільки одна з них досконала і поєднала в собі все найліпше з усіх знаків зодіаку, і для того щоб ця жінка жила, потрібно вбити інших. Трохи згодом за планом художника хтось починає діяти. Навіть через десятиліття загадка цих злочинів непокоїть громадськість. Токійські вбивства, що слідували якимось зодіакальним принципам, навіть до 1979 року ніхто так і не розкрив. Нині для розгадки цієї справи провісник доль, астролог, детектив та ілюстратор мають тиждень. Читач має ті самі підказки, що і герої. То хто першим відшукає відповідь?

Пацієнт | Джаспер ДеВітт

Твій найгрізніший страх не забутий. Він повернеться... У психіатричному шпиталі штату Коннектикут медики десятиліттями намарно намагаються діагностувати і вилікувати Джо, який з дитинства страждає від нічних жахів. Усі, хто взаємодіяв із цим пацієнтом, або зазнають нещасть, або учиняють самогубство. І ось за лікування найзагадковішого хворого береться молодий психіатр Паркер.

Ця книга укладена як його розповідь, заснована на реальних подіях і зі збереженням медичної аргументації. Чи пощастить Паркеру вилікувати Джо і, що найцікавіше, чи вдасться психіатру вижити, адже його підсвідомість теж сповнена непереборних жахів із дитинства? Під час терапії з Джо вони оживають... Не для душевно хворих, слабкодухих, і психічно нестабільних, не для дітей і підлітків, чия психіка ще не сформована. Для тих, хто прагне прокачати свою психічну врівноваженість та не боїться, що і його найтривожніший страх... за спиною.