Для сучасної людини не буде складно назвати декілька десятків слів на літеру "Л", але мало хто з них згадає старі слова.

Редакція 24 каналу підготувала список слів на літеру "Л" зі словника "Старих і незрозумілих слів". Читайте також Старі та забуті українські слова: неочікувані значення Старі та забуті слова на літеру "Л" Лишений – низький, нещасний, безсилий, той, що потребує чогось (допомоги, грошей і тому подібне).

Наші пращури відчували литость, тобто жаль чи співчуття.

Лееть, льсть – це означає обман або лукавство.

Шлях був латвий, тобто легкий, неважкий.

Лацно – означає зручно або є синонімом до "латвий".

Слово "луда" означало верхній одяг, або так називали ще й плащ.

А лукном називали діжечку.

Дивних слів на літеру "л" доволі багато / Фото pexels Деякі слова досі зберегли шосту літеру сербської абетки, яка співзвучна з українським звуком [дж]. ЛЂпый – це гарний або прекрасний.

ЛЂторасль – росток чи потомство

А ось лікував наших предків лЂчець. Уявіть собі, як складно було вимовляти слова з "Ђ", а таких було доволі багато.