10 старих українських слів на літеру "Л"
Для сучасної людини не буде складно назвати декілька десятків слів на літеру "Л", але мало хто з них згадає старі слова.
Редакція 24 каналу підготувала список слів на літеру "Л" зі словника "Старих і незрозумілих слів".
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Старі та забуті слова на літеру "Л"
- Лишений – низький, нещасний, безсилий, той, що потребує чогось (допомоги, грошей і тому подібне).
- Наші пращури відчували литость, тобто жаль чи співчуття.
- Лееть, льсть – це означає обман або лукавство.
- Шлях був латвий, тобто легкий, неважкий.
- Лацно – означає зручно або є синонімом до "латвий".
- Слово "луда" означало верхній одяг, або так називали ще й плащ.
- А лукном називали діжечку.
Дивних слів на літеру "л" доволі багато / Фото pexels
Деякі слова досі зберегли шосту літеру сербської абетки, яка співзвучна з українським звуком [дж].
- ЛЂпый – це гарний або прекрасний.
- ЛЂторасль – росток чи потомство
- А ось лікував наших предків лЂчець.
Уявіть собі, як складно було вимовляти слова з "Ђ", а таких було доволі багато.