Чи могла б Україна провести власний Гран-прі, скільки це коштувало б і хто заробив би на гонці? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Під час повномасштабної війни волонтерський рух довів, що українці вміють об’єднуватися заради спільної мети. Водночас здатність людей створювати й реалізовувати спільні проєкти може мати й економічний вимір. У 2020 році креативні індустрії забезпечили 4,2% доданої вартості української економіки – 132,4 мільярда гривень, за даними Міністерства культури.

Один із напрямів, де креативність, спорт, туризм та інфраструктура можуть працювати разом, – економіка великих подій. Формула-1 – один із наймасштабніших її прикладів. Підготовка до Гран-прі, потік туристів і витрати глядачів можуть впливати на бізнес далеко за межами гоночної траси.

Чи могла б Україна прийняти таку подію, і яке місто має для цього найкращі передумови?

Інвестиції у гонки

У 2025 році комерційний бізнес Формули-1 отримав 3,873 мільярда доларів доходів проти 3,411 мільярда у 2024 році. Операційний прибуток становив 632 мільйони. Доходи формуються переважно завдяки продажу телевізійних прав, платежам організаторів Гран-прі, спонсорським контрактам і додатковим комерційним послугам. Частка доходів від проведення самих перегонів у 2025 році становила лише 26,7%.

Але скільки коштує право організувати один із цих етапів? За оцінками галузевого видання RacingNews365, у 2023 році країни сплачували за право проведення Гран-прі від 20 до 57 мільйонів доларів на рік.

Джерело: RacingNews365

Ліцензійний платіж – лише частина витрат. Організатор має забезпечити трасу, безпеку, трибуни, медичні служби, транспорт, маркетинг, персонал, технічне обслуговування та десятки інших процесів.

У 2022 – 2025 роках організація Гран-прі Сінгапуру коштувала близько 140 мільйонів сінгапурських доларів на рік. Азербайджан у 2024 році витратив на Гран-прі близько 98,8 мільйона доларів.

Витрати на австралійський Гран-прі Формули-1 у 2025 році становили близько 247,5 мільйона австралійських доларів. При цьому організатор отримав близько 113,1 мільйона від продажів та близько 15,4 мільйона від спонсорських і комерційних контрактів. Окремо до фінансування заходу залучили державні кошти – 105 мільйонів австралійських доларів.

Державне фінансування для проведення гонок – не рідкість. У 2014 році Канада, Квебек, Монреаль і Tourisme Montréal погодили інвестиційну програму на 187 мільйонів доларів на десять років. У США округ Маямі-Дейд затвердив грант для організаторів Гран-прі до 4 мільйонів доларів на рік за умови виконання контрактних вимог.

Витрати залежать і від типу траси. Міські траси використовують наявні дороги, а стаціонарні автодроми можуть працювати цілий рік. У 2017 році операційні витрати міської траси без ліцензійного платежу оцінювали в 57,5 мільйонів доларів на рік, а будівництво стаціонарного автодрому – приблизно у 270 мільйонів.

Як отримати більше, ніж дохід від перегонів

Формула-1 приваблює не лише вболівальників, а й туристів, бізнес і міжнародні події. У 2025 році Гран-прі Сінгапуру супроводжували концерти Elton John, Foo Fighters і G-Dragon. Виступи останніх двох зібрали близько 65 000 глядачів кожен.

Тому важливо не лише провести гонку, а й залучити додаткові витрати гостей на готелі, ресторани, концерти та інші розваги.

Окреме питання – як використовувати інфраструктуру після змагань. У 2025 році оператор IFEMA Madrid уклав два контракти на будівництво міської траси Madring і підготовку інфраструктури для Гран-прі на загальну суму 151,2 мільйона євро (83,2 та 68 мільйонів євро). Нові павільйони після гонки працюватимуть як частина виставкового комплексу. Це дасть змогу використовувати їх для виставок, конференцій, концертів та інших подій.

Скільки може коштувати Формула-1 в Україні?

Джерело: Це авторські фінансові припущення на основі міжнародних прикладів, а не пропозиція Formula 1 або кошторис українського Гран-прі

Оцінка організаційних витрат у 35 – 85 мільйонів доларів спирається на бюджети проведення Формули-1 в інших країнах і три можливі сценарії для України. Forbes у 2017 році оцінював організацію міського етапу Формули-1 у 57,5 мільйона доларів без урахування ліцензійного платежу. Найбільші витрати припадали на персонал, тимчасові трибуни, облаштування траси, огорожі, паддок і технічне забезпечення.

Бюджет залежить передусім від того, скільки інфраструктури вже є і що потрібно створити спеціально для гонки. В економному форматі автодром і основна інфраструктура вже готові. Організатори використовують наявні споруди, а тимчасові трибуни, зони гостинності та додаткові розважальні майданчики зводять у мінімальному обсязі. Базовий передбачає повноцінну глядацьку інфраструктуру, розширені зони гостинності, концерти та рекламні заходи партнерів. Частину об'єктів можна використовувати повторно або орендувати.

Для масштабного формату Гран-прі перетворюють на великий міжнародний спортивно-розважальний фестиваль. Для цього потрібні численні тимчасові споруди, розширена VIP-програма, додаткові розважальні майданчики та складніша логістика.

До цих сум не входять будівництво нового автодрому, масштабна реконструкція доріг, розвиток готельної інфраструктури й вартість залученого капіталу. Подальше проведення гонок вимагатиме десятків або понад сотні мільйонів щорічно.

Фінансування проєкту могли б розділити між собою держава й місцева влада, інвестиційні фонди на кшталт Inzhur і Dragon Capital, приватні інвестори, девелопери, готельні оператори, івент-компанії та бренди-спонсори. Держава могла б вкладати кошти в дороги й транспорт, приватний капітал – в автодром, готелі та розважальну інфраструктуру, а промоутер, спонсори й продаж квитків – покривати операційні витрати гонки.

Скільки можуть витратити глядачі в Україні? Розглянемо умовний сценарій для 100 000 унікальних відвідувачів. Припустімо, що 60 000 із них залишаться в Україні на три ночі.

Проживання: 60 000 людей × 3 ночі × 100 доларів = 18 мільйонів доларів

Ресторани, транспорт, покупки й розваги: 60 000 людей × 3 дні × 150 доларів = 27 мільйонів доларів

Разом – 45 мільйонів потенційного туристичного обороту за три дні, без урахування квитків на гонку.

Це умовна оцінка, а не прогноз. Ці гроші отримають різні бізнеси, а не організатор гонки чи держава.

Як прийняти сотні тисяч глядачів

У 2025 році британський Гран-прі Формули-1 зафіксував 500 000 глядацьких відвідувань, австралійський – 465 000, канадський – 352 000. Гран-прі Сінгапуру відвідали понад 300 000 разів за три дні.

Для українського проєкту візьмемо умовні 100 000 унікальних глядачів. Якщо 60% потребуватимуть житла на три ночі, а в одному номері житимуть у середньому 1,8 людини, регіону знадобиться понад 33 000 доступних номерів. Це без урахування команд, персоналу, журналістів і туристів.

Транспорт – ще одне обмеження. Щоб перевезти 100 000 глядачів автобусами на 50 місць, потрібно 2 000 рейсів. У реальності люди користуватимуться також поїздами, автомобілями та громадським транспортом.

Приклад Монако показує, що інфраструктура не обов'язково має вміщувати всіх у межах одного міста. Глядачі можуть жити в Ніцці, Ментоні та інших містах Лазурового узбережжя й добиратися до траси регіональними поїздами.

Для України потрібно оцінювати не лише можливості міста, а й усієї агломерації: Києва з передмістями, Одеси з прилеглими туристичними територіями або Буковеля разом із Яремче, Татаровом, Ворохтою та Івано-Франківськом. Важлива не загальна кількість готелів, а доступність вільних номерів і пропускна здатність транспорту.

Де Україна могла б провести Формулу-1

Гран-прі в Україні варто розглядати лише як довгостроковий післявоєнний сценарій. Для цього потрібні безпека, міжнародне транспортне сполучення, страхування заходу та погодження Formula 1 і FIA. Є три потенційні регіональні моделі.

Київ

Столиця має найбільшу концентрацію бізнесу, готелів і транспортної інфраструктури. У 2021 році Київ отримав 68 мільйонів гривень туристичного збору – близько 28% загальноукраїнської суми.

Тут можна розглянути міську або гібридну трасу в районі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) і Лівобережної – за прикладом Мадрида, де трасу MADRING інтегрують у виставкову інфраструктуру. Головні перешкоди – вимоги безпеки траси й транспортні обмеження мегаполіса. Вулиця з якісним асфальтом ще не є трасою, придатною до проведення Формули-1: потрібні зони безпеки, бар'єри, паддок та інфраструктура для екстрених служб.

Одеса

У 2021 році Одеська область отримала 26,8 мільйона гривень туристичного збору – другий результат в Україні після Києва. Морське узбережжя, історична архітектура та туристична інфраструктура можуть стати основою для великої міжнародної події.

Однак ключовими проблемами залишатимуться безпека, відновлення міжнародної транспортної доступності, інженерна інфраструктура, модернізація туристичних територій та розвиток готельного фонду.

Буковель

Карпатський регіон може використати інвестиції в автоспорт для розвитку цілорічного туризму. У січні 2025 року туристичний кластер мав близько 20 000 ліжко-місць у 250 готелях і 800 приватних садибах.

Буковель та навколишні населені пункти вже мають розвинену туристичну спеціалізацію. Потенційні інвестиції в готелі, дороги, спортивну й розважальну інфраструктуру можуть працювати на розвиток цілорічного туризму. Окремою перевагою є сусідство з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією.

Який регіон має найбільші перспективи? Остаточний вибір залежить від техніко-економічного обґрунтування. Потрібно оцінити конкретну трасу, доступність житла, пропускну здатність транспорту та загальну вартість інвестицій.

Формула-1 як інвестиція в інфраструктуру подій

Не думаю, що український Гран-прі має бути найдорожчим або найпафоснішим у світі. Економічний потенціал Формули-1 для України – не лише в доходах від однієї гонки. Гран-прі може стати приводом для інвестицій в інфраструктуру, потрібну й іншим міжнародним подіям: фестивалям, виставкам, спортивним чемпіонатам і великим конференціям.

Я дивлюся на Формулу-1 не лише як на спортивну подію, а як на потенційний інвестиційний проєкт для кількох галузей одночасно. Тоді ефект від перегонів залежатиме не тільки від проданих квитків і витрат туристів, а й від того, чи зможе Україна завантажувати цю інфраструктуру протягом наступних років. Це відрізняє разову дорогу подію від потенційної інвестиції в цілу індустрію.

Тож справжня ціна української Формули-1 – це не лише сума, потрібна для проведення Гран-прі, а й вартість можливостей, які країна зможе створити навколо нього.