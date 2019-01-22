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      Повернись живим

      100 років Соборності

      159
      День Соборності України
      День Соборності України / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні, у День Соборності України, ми маємо ще раз усвідомити, що українська держава має довгу і славетну історію, попри буремні події ХХ сторіччя, змогла зберегти національну ідентичність, пам'ять і традиції.

      Цьогоріч ми відзначаємо 100 років з моменту об'єднання УНР та ЗУНР в єдину Україну.

      За єдину і вільну соборну Україну воювали сторіччя тому, за волю і незалежність української держави виходили п'ять років тому на Майдан, за Україну і сьогодні б'ються на передовій українські хлопці та дівчата.

      У цей день ми згадуємо і випробування, які пройшла наша держава за 100 років, і тих, хто поклав життя за її свободу в ХХ сторіччі. І тепер, у ХХІ сторіччі, ми знову боронимо свою землю від того ж ворога, що і раніше.

      Пам'ятаймо уроки історії, адже від нашої єдності і згуртованості залежить дуже багато.

      Від першого Ланцюга єдності на День Соборності в 1990 році, від Майдану і дотепер уміння українців згуртуватись заради спільної мети було і є тим несподіваним фактором, який не беруть у розрахунок вороги. Не забуваймо про це.

      З Днем Соборності України!

      Привітати тих, хто зараз боронить незалежність нашої держави на передовій, можна тут.

      Читайте також: Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський

      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Публікації Війна Війна на Донбасі Євромайдан
      Джерело: 24 Канал
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