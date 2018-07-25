10 найкумедніших цитат Метта Леблана з серіалу "Друзі"

Відомому американському актору Метту Леблану сьогодні виповнився 51 рік. Легендарна зірка культового серіалу "Друзі" запам’яталась фанатам не лише своєю харизматичністю, а й "вічними" цитатами.

Кіноактор Метт Леблан отримав свою "зіркову" роль Джої Тріббіані у телесеріалі "Друзі" у 1993 році. Відтоді він провів на знімальному майданчику зі своїми колегами-акторами більше 12 років. Спочатку він зіграв у 10 сезонах "Друзів" (1993-2004), а потім виконав цю ж роль у двох сезонах серіалу "Джої" (2004-2006).

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Саме неймовірний успіх культової стрічки "Друзі" підніс Леблана на вершини слави і незважаючи на його відмінний кінематографічний досвід фанати найкраще пам’ятають його за роллю дотепника Джої та його кумедних цитат.

Привіт! Як поживаєш?

Я не кричу на тебе, я кричу поряд з тобою.

День подяки без індички – це, як 4 липня без яблучного пирога. Або як п'ятниця без двох піц.

Плани з друзями можна відсунути, коли є можливість зайнятися сексом.

Я спокусливий і я люблю це!

Жінка в будь-який момент може побачити жіночі груди... І як це тільки вам працювати не заважає?

Ти не можеш мати сексу поки ти піклуєшся про немовля.

Тому що я Тріббіані. Ми не великі мислителі, не світові лідери, мало читаємо, не дуже швидко бігаємо... Але їсти ми вміємо!

Подивись на мене! Чи можу я вдягнути ще більше одягу ?

То не рви з нею! Будь чоловіком! Не дзвони їй більше, та й все.

У вас немає телевізора? А до чого повернуті ваші меблі?

Я не люблю, коли люди забирають їжу з моєї тарілки, добре?

Хочеш робити щось погане, роби це добре.

Секс. Ні. Їжа. Ні. Ох… Я хочу двох. Я хочу дівчат на моєму хлібові!

Джої не ділиться їжею!