Так, станом на 12:00 15 липня Нацполіція розшукує 11 людей, які зникли безвісти після теракту росії у Вінниці. Нагадаємо, що зранку 14 липня росіяни здійснили ракетних ударів по центру міста, де були офісні приміщення. На той момент там було багато людей.

До теми Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня

Жителі Вінниці активно поширюють фото зниклих близьких під час ракетного обстрілу у соціальних мережах.

Що відомо про постраждалих

На цю мить відомо про 23 особи загиблих, 1 людина померла в лікарні. Серед вбитих ворожою атакою – 3 дітей. Вдалося ідентифікувати лише 4-річну дівчинку Лізу. Особистості ще 2 маленьких хлопчиків поки не встановлені.

До лікарень госпіталізовано 80 людей, з них 3 дитини. У постраждалих травми різного ступеня тяжкості. 7 людей перебувають в опіковому відділенні. Їхній стан важкий, але стабільний

Загалом після теракту до лікарень звернулися 197 людей. 117 з них направили на амбулаторне лікування.