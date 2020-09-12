Після літніх відпусток у Парижі та інших містах Франції відновилися протести "жовтих жилетів". Учасники протестного руху призначили місце збору на Єлисейських полях та біля підніжжя базиліки Сакре-Кьор.

12 вересня префектура поліції Парижа попередила, що забороняє проведення акцій протесту в районі Єлисейських полів, а також біля Єлисейського палацу, Національних зборів і резиденції прем'єр-міністра. Про це повідомили Agence France-Presse.

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До 12 години поліція повідомила про затримання 128 осіб, до 13 години кількість затриманих збільшилась до 154 особи.

RATP (управління громадського транспорту – 24 канал) оголосило, що з ранку 12 вересня і аж "до розпорядження префектури поліції" в Парижі закриють понад 50 станцій метро і приміських електричок RER.

Що відомо про рух "жовтих жилетів"