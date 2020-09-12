"Жовті жилети" повернулися: у Франції спалахнув новий страйк
Після літніх відпусток у Парижі та інших містах Франції відновилися протести "жовтих жилетів". Учасники протестного руху призначили місце збору на Єлисейських полях та біля підніжжя базиліки Сакре-Кьор.
12 вересня префектура поліції Парижа попередила, що забороняє проведення акцій протесту в районі Єлисейських полів, а також біля Єлисейського палацу, Національних зборів і резиденції прем'єр-міністра. Про це повідомили Agence France-Presse.
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До 12 години поліція повідомила про затримання 128 осіб, до 13 години кількість затриманих збільшилась до 154 особи.
RATP (управління громадського транспорту – 24 канал) оголосило, що з ранку 12 вересня і аж "до розпорядження префектури поліції" в Парижі закриють понад 50 станцій метро і приміських електричок RER.
Що відомо про рух "жовтих жилетів"
- Протести отримали свою назву через протестувальників, які одягали жовті жилети підвищеної видимості.
- Рух виник 17 листопада 2018 року. Французи протестували через зростання цін на пальне та економічної несправедливості, яку спричинила політика уряду.
- Упродовж 2018 року з початку протестів 11 людей загинули, понад 4 000 зазнали поранень, майже 9 000 – заарештували.
- Відтоді рух зберігся і перетворився в більш широкий антиурядовий протест.
- Останній масштабний протест "жовтих жилетів" стався напередодні місцевих виборів – 14 березня 2020 року.