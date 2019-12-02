12 днів пекла: неймовірна історія австралійки, яка вижила у пустелі, рятуючи собаку

Поліція Австралії врятувала жінку, яка провела у пустелі на сильній спеці 12 днів. Вижити їй допомогли взяті з собою продукти, а коли їжа і вода закінчилися, жінці і двом її друзям вдалося знайти водопій, що залишився після минулих дощів. Там жінку і виявили.

Двох супутників, які супроводжували австралійку, не знайшли до сих пір. Вони знаходяться в пустелі вже 13 днів. Про це повідомляє видання ABC.

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52-річна Макбіл-Райлі і двоє її друзів – Фу Тран і Клер Хоксрідж вдень 19 листопада виїхали з невеликого міста Еліс-Спрінгс, розташованого на півдні Північної території Австралії в географічному центрі країни.



Макбіл-Райлі і Клер Хоксрідж / фото abc.net.au

З собою вони взяли собаку – стаффордширського тер'єра на прізвисько Рая. Вони вирушили у віддалене місце в пустелі на південь від міста, але раптово автомобіль застряг у трясовині в руслі висохлої річки.



Тамра Макбіл-Райлі і її собака Рая / NT police

Журналістам Тамра Макбіл-Райлі розповіла, що перші три дні всі троє намагалися витягнути авто, але безуспішно.

Вдень бувало так спекотно, що ми закопувались під машиною в пісок,

– розповіла жінка.

У мандрівників було з собою шість літрів води, близько 10 банок з алкоголем, печиво і локшина з яловичиною.

Коли запаси закінчилися, група вирішила відправитися на пошуки води і допомоги. Вони залишили в машині записку із координатами, в який бік пішли.

Пройшовши півтора кілометра, вони знайшли водопій – калюжі води, що залишилися від нещодавніх дощів. Щоб очистити воду, мандрівники кип'ятили її і пропускали через фільтр, зроблений із сорочки. Вода все одно була брудною, але допомогла їм вижити.

Через тиждень після того як застрягла машина, група вирішила розділитися. Тран і Хоксрідж вирішили вийти до шосе, до якого було близько 22 км. Макбіл-Райлі залишилася біля води, оскільки подумала, що собака не витримає тривалого переходу.

Поліція Північної території Австралії відправила гелікоптери на пошуки зниклих мандрівників. Вони виявили Макбіл-Райлі після того як місцевий житель повідомив про те, що побачив на дорозі сліди від коліс.

У жінки було сильне зневоднення, тому її доставили в госпіталь. Пошуки двох її друзів тривають.



У Тамри Макбіл-Райлі були сильні опіки / abc.net.au