12 українців затримали у Польщі на нелегальній фабриці цигарок

Польські правоохоронці під час спецоперації затримали робітників підпільної фабрики з виробництва цигарок. Серед них – 12 громадян України, і лише 2 – Польщі.

Підпільний цех з виготовлення цигарок ділки облаштували у місті Пєкари Шльонскє в Сілезькому воєводстві Польщі, передає "Польське радіо".

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Правоохоронці вилучили на складах, прихованих в одному з приватних об'єктів поблизу міста, 6 мільйонів готових цигарок та понад 2 тонни тютюну.



Спецоперацію провели 1 липня

Вартість вилученого оцінили у понад 8 мільйонів злотих – майже 2 мільйони євро.



Цех виготовляв цигарки, які потім продавали під виглядом відомого бренду

Затримання працівників-підпільників здійснили ще у понеділок, 1 липня. Інформацію про злочинців передала колегам нідерландська податкова служба, адже "підприємство" працювало з 2018 року та збувало продукцію в ЄС.



Вилучили 2 тонни тютюну та понад 6 мільйонів готових цигарок

Виготовлені цигарки організатори вивозили із Польщі та продавали в інших країнах Європейського Союзу під виглядом відомої іноземної марки.



Усі затримані українці перебували у Польщі легально

Усі затримані – віком від 24 до 43 років. Один з поляків вже перебував у розшуку за злочини, вчинені раніше. Натомість усі затримані українці мали офіційні документи та легально перебували у Польщі.